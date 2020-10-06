Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo...

06.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:15
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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