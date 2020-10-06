Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır.