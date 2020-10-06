Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo...
06.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:15
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal