Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti

23.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabul 1.5 saat sürdü.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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