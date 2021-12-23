Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması Vatandaşların çiçek atması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na...
KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması
Vatandaşların çiçek atması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.