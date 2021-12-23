Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması Vatandaşların çiçek atması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na...

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması

Vatandaşların çiçek atması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: '(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum.'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık"

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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