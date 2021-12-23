Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması

Vatandaşların çiçek atması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.