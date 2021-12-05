Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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