Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına...

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title