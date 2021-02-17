Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz."
17.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:01
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım