Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz."

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.