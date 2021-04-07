Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı"
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3) AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı."

Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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