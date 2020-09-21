Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı,...
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı,...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı, bölgemizde ve dünyanın dengelerini altüst etmeye çalışanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
21.09.2020 19:41 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı, bölgemizde ve dünyanın dengelerini altüst etmeye çalışanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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