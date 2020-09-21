Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı,... Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı, bölgemizde ve dünyanın dengelerini altüst etmeye çalışanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı, bölgemizde ve dünyanın dengelerini altüst etmeye çalışanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı