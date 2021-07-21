Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kıbrıs'ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız.' İsteyemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız.' İsteyemediler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış... - Haberler
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