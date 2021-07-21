Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız.' İsteyemediler.