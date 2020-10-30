Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha...
30.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:24
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu