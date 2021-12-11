Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır."

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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