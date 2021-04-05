Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Hamad Al Sani ile görüştü
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Hamad Al Sani ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Hamad Al Sani ile görüştü

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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