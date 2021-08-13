Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki sele ilişkin yetkililerden bilgi aldı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki sele ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki sele ilişkin yetkililerden bilgi aldı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlara ilişkin yapılan çalışmalar ve son duruma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlara ilişkin yapılan çalışmalar ve son duruma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ne geçti.

Burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, bölgedeki çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.

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