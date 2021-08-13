Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki sele ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlara ilişkin yapılan çalışmalar ve son duruma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlara ilişkin yapılan çalışmalar ve son duruma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ne geçti.

Burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, bölgedeki çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz