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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasım ayı ihracatımız 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar Dolar olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ticaret verilerindeki gelişmeyi şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ihracatımız da 221 dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz."

(Derya Yetim/ İHA)

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