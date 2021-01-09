Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe...
09.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:42
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel