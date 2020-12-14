Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Hakkın batıla karşı galip geldiği bir zaferi simgeliyor. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşu ile Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı