Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor.

14.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:00
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Hakkın batıla karşı galip geldiği bir zaferi simgeliyor. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşu ile Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Daha kararlı adımlar atmak zorundayız'
Son dakika haberi: - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Daha kararlı adımlar atmak zorundayız"
Kırgızistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dağlık Karabağ teşekkürü
Kırgızistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dağlık Karabağ teşekkürü
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Ersun Yanal Mbaye Diagne Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 19:59:28. #1.14#
title