Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil Ve Sincar'a Operasyon Başlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonla ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan 20 uçakla terör örgütüne ait 14 deponun yok edildiğini açıkladı. Erdoğan ''hedef bataklığı kurutmak, birliklerimiz ilerliyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde Belediye Meydanı'nda halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bay Kemal bize ne dedi, Afrin'e girmeyin. Bay Muharrem Afrin'de ne işiniz var dedi. Sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında bunun bedelini ağır ödetiriz. Ömer Halisdemir ne yaptı, hain olan Semih Terzi'yi ne yaptı, alından vurarak indirdi.

''SİNCAR VE KANDİL'E OPERASYON BAŞLATTIK''

Nereye saklanırsa saklansınlar, biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız. Teröristler hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Şu ana kadar sadece Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktık. Demiştim ya Kuzey Irak'ta Kandil demiştim, Sincar demiştim, hatırlayın. Ve oraya da operasyonumuzu başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik.

''KANDİL'İ TEHDİT KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKARIYORUZ''

Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek. Hedefimiz, bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Siyasi uzantıları rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız.

"BAY MUHARREM TERÖRÜN DESTEKLEDİĞİ ADAYI ZİYARET EDİYOR"

Bay Muharrem'den Bay Kemal'den terörle mücadele ile ilgili bir söz duydunuz mu? Bay Muharrem terörün desteklediği sözde cumhurbaşkanı adayını ziyaret ediyor. 6-7 Ekim'de sokaklara dökülün diyerek 53 kardeşimi öldürenler bunlar değil mi? Sen nasıl gider bunları ziyaret edersin! Bu yüzden 24 Haziran çok önemli, gereken dersi vermemiz lazım.

"CEHALET KÖTÜ BİR ŞEY BAY KEMAL"

Türkiye 7,4 büyüme kaydetti ve OECD ülkeleri arasında birinci G20'de Hindistan'ın ardından ikinci oldu. Çiftçiye soruyor bu büyüme gelirinize yansıdı mı diye. Bay Kemal sen bu söylediğine inanıyor musun? Sen önce bu büyüme nedir onu öğren. Büyüme denilen olay tabii ki rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir. Onun çalışanı yok mu, benim memurum yok mu? Bunlara yansımıyor mu? Çiftçilere verdiğimiz kaynağı biz nerden veriyoruz Bay Kemal? Bu yollar nereden yapılıyor? Cehalet çok kötü bir şey.

"MİLLET KIRAATHANELER DİYORUM, BAY KEMAL DE..."

Ben kıraathane diyorum Bay Muharrem de Bay Kemal de bu kıraathanelerimi oyun oynama yeri olarak söylüyorlar. Biz okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşaallah bu kıraathaneleri kuracağız. 24 saat açık olacak. Kızım yurt dışında okurken kendisini aradığım zaman orada derslerini çalışırdı. Nasıldı kütüphaneler diye sordum. Oradaki kütüphanelerde aynı böyle şeyler var. Kek, çay, nescafe hepsi var. George bunu yapıyor da biz niye yapmayalım ya! Türkiye'nin dört bir yanında bunları yapacağız.