Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, ihracatta her ay yeni bir rekora imza atıldığını söyledi.

Erdoğan, "İlk 6 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 40'lık bir ihracat artışı gerçekleşti. Bu gidişle yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız." ifadesini kullandı.

Güçlü ihracat performansı, düşen altın ithalatı ve turizmdeki toparlanmayla birlikte cari açığın da gerilemesinin beklendiğini dile getiren Erdoğan, böylece dış finansman cephesinde rahatlama olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve ekonomik faaliyetlerdeki canlanma sayesinde istihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı'ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık." dedi.

Genç nüfusu yüksek Türkiye için bu rakamın yeterli olmadığını altını çizen Erdoğan, kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere iş gücü piyasalarının canlandırılmasının en temel öncelik olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yine emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Diğer yandan İller Bankamız, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile 15 belediyemizi kapsayan toplamı 5,8 milyar lirayı bulan bir hibe ve kredi anlaşması imzaladı. Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır."

Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından birisinin kamu maliyesi olduğunu aktaran Erdoğan, ocak-mayıs döneminde güçlü bir bütçe performansı gösterildiğini bildirdi.

Geçen senenin ilk 5 ayında bütçe açığının 90,1 milyar lira olduğunu, bunun 2021'in aynı döneminde 7,5 milyar liraya gerilediğini bildiren Erdoğan, 2021 yılı bütçe açığı hedefinin aşağı yönlü revize edilerek milli gelirin yüzde 3,5'ine çekildiğini, bu şekilde oluşturacak mali alanın vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.

Erdoğan, vergi politikalarında gelir ihtiyacı ile vergi yükleri arasındaki hassas dengeyi korumaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Ekonomik kararlara olumsuz etki edecek, yatırımları ve girişimciliği engelleyebilecek mahiyette ağır bir vergi yükünün ortaya çıkmasının istenmediğinin altını çizen Erdoğan, hükümetleri döneminde giyimde, ilaç ve tedavi hizmetlerinde, eğitimde, yeme içme, turizm ile zirai faaliyetlerde KDV indirimleri yapıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca eğitim kurumlarına kuruluşlarından itibaren 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisi istisnası sağlandığını aktardı.

Asgari geçim indirimi uygulamasını getirerek çalışanın vergi yükünü düşürdüklerini söyleyen Erdoğan, üç çocuklu asgari ücretlinin aylık vergi yükünü sıfıra kadar indirdiklerini bildirdi.

"Çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomi Reform Programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın kendi evlerinde el emekleriyle imal ettikleri ürünlerin internet üzerinden satışını esnaf muaflığı kapsamına aldık. İstihdamın desteklenmesi ve iş gücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu amaçla yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Aynı şekilde istihdam maliyetinin yaklaşık yüzde 36'sına tekabül eden 1556 lirayı devlet olarak biz ödüyoruz. Bu desteği kadın, genç ve engelli istihdamında 18 ay olarak uyguluyoruz."

Başta organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler olmak üzere her alanda yatırımı, katma değerli üretimi, istihdamı, araştırma ile geliştirmeyi, tasarımı ve yenilikçiliği destekleyen düzenlemeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, gelir politikalarını da enflasyonla mücadeleye destek olacak şekilde uyguladıklarını, uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmaların vatandaşlara yansımasını en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

"Eşel Mobil Sistemi" ile akaryakıt ürünleri üzerinden alınan maktu ÖTV tutarlarında indirimler yaparak fiyatların yükselmesini engellediklerini aktaran Erdoğan, mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV alınması gerekirken mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bir akaryakıt alımından vatandaşları litrede en az 2 lira desteklediklerini dile getirdi.

Evlerde ve sanayide kullanılan tüplerde de "Eşel Mobil Uygulaması" sayesinde ÖTV almadıklarına işaret eden Erdoğan, aynı sistemle bu yıl toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV gelirinden feragat ettiklerini aktardı.

"Avrupa'da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz." diyen Erdoğan, eskiden yurt dışından gelenlerin arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlardan içeri girdiğini, şimdi ise işin tersine döndüğünü, araçların depolarının doldurulup sınır dışına çıkıldığını söyledi.

"Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ekledik"

Erdoğan, beyaz eşya, mobilya, motorlu taşıtlar ve inşaat sektörlerine yönelik geçici veya kalıcı nitelikte ÖTV, KDV, harç indirimleri yaparak enflasyonla mücadeleyi ve ekonomide canlanmayı desteklediklerini vurguladı.

Vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflere yüzde 5 gelir ve kurumlar vergisi indirimi getirdiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak amacıyla gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ekledik. Vergi alanında vatandaşlarımıza, çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize, ihracatçılarımıza, özetle A'dan Z'ye her kesime yönelik yaptığımız düzenlemeleri saymakla bitiremeyiz. Böylesine büyük maliyetlere katlanmamızın tek gayesi, vatandaşlarımızın, üreticilerimizin, çiftçilerimizin yükünü azaltarak insanımızın refahını artırmaktır."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ