Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok."
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu... - Haberler
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