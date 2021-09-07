Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu...
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu... - Haberler
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