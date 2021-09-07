Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok."