Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz.
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz.
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. - Haberler
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