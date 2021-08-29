Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz.
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap