Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan,...
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan, 3+1'lerin 1020 liradan başlayacak.
İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan, 3+1'lerin 1020 liradan başlayacak."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine...
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri