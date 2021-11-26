Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan,... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan,...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan, 3+1'lerin 1020 liradan başlayacak.

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan, 3+1'lerin 1020 liradan başlayacak."

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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