Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İyi Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, Macron tersini yaptı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, Macron tersini yaptı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title