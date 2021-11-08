Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İyi Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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