Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur."
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster Deaş, ister Pkk, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri