Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FIRKATEYNİNİN DENİZE İNİŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık. Biz iddiaları hedefleri, dünyanın gidişatına yönelik sözü olan bir milletiz. Askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan güçlü olmak bizim için tercihten öte zorunluluktur" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık. Biz iddiaları hedefleri, dünyanın gidişatına yönelik sözü olan bir milletiz. Askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan güçlü olmak bizim için tercihten öte zorunluluktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü gemi ilk kaynak törenine katıldı. İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldı.

"GÜÇLÜ OLMAK BİZİM İÇİN TERCİHTEN ÖDE ZORUNLULUKTUR"

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık. Biz iddiaları hedefleri, dünyanın gidişatına yönelik sözü olan bir milletiz. Askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan güçlü olmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. 2002'den itibaren savunma sanayiinde yerlilik seviyesinin azami seviyeye çıkarmak için tüm imkanları seferber ettik. Savunma sanayinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 700'e ulaştı. Bütçesi 5,5 milyar doları bulan savunma projelerini yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık bir proje hacmine ulaştırdık. Bu alanda 75 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşıyoruz. Sektörün ancak 1 milyar dolara yaklaşan yıllık cirosu bugün 11 milyar doları buldu" dedi. Erdoğan, "Üç kıtada 9 ülkeye toplam bedeli 3 milyar doları bulan deniz platformu ihraç ettik. Kara ve deniz araçları alanında kendimizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. Nereden nereye, içimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen İHA ve SİHA'larımız dünyada gıpta ile takip ediliyor. 44 günlük Karabağ zaferinde olduğu gibi Türk SİHA'ları harp yöntemlerini de değiştiriyor. Libya'da da savaşın akışını değiştirmiştir. Ülkemizin diğer savunma ürünlerine de ilgi artıyor. Gizli ambargoları kendi gücüyle aşan bir ülke konumundayız. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Halen önümüzde kat etmemiz gereken ciddi mesafe bulunuyor" diye konuştu.

"ANCAK ÜÇÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISIYLA BAŞARABİLİRİZ"Erdoğan, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak kendimizi bu alanda sürekli geliştirmek durumundayız. Bunu da ancak üçüncül bir bakış açısıyla başarabiliriz. Türk savunma sanayinin tamamı bir bütündür. Terör örgütleriyle ilişkisi olanların tamamı yalan tamamı çarpıtma ürünü hezeyanlarının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin veremeyiz. Bunların amacı sadece ülkemizi askeri açıdan değil ekonomik olarak da dışa bağımlı kalmasını sağlamaktır. Onlar eski Türkiye'deydi bugün artık güçlü, büyük Türkiye var. Onlar ne yaparsa yapsın biz güvenli yarınlar şiarıyla çalışan kurumlarımızın gayretleriyle ulaşacağız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL FIRKATEYNİ DENİZ İNDİRİLDİErdoğan'ın konuşmasının ardından, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü gemi ilk kaynağı gerçekleştirildi. Ardından İstanbul (F - 515) Fırkateyni denize Bakan Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar tarafından indirildi.

İSTANBUL FIRKATEYNİ Savunma Sanayi Başkanlığı projesi ve STM firmasının yüklenicisi olduğu MİLGEM Projesi'nin devamında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, bugün denize indirildi. Fırkateynin, 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor. Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek.MİLGEM Projesinin 5. Gemisi, projenin ilk İstif sınıfı fırkateyni olacak.

80 Civarında, büyük çoğunluğu yerli olan Alt Yüklenici Firma görev alıyor. Projede çalışan firma sayısı toplam 220. 2023'te teslim edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı