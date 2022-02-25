Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.