Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı"

26.02.2021 15:18 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:24

Gelen son dakika haberine göre Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı:

"(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir."

-"(Ermenistan) Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir."

"Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır."

"(Kanal İstanbul Projesi) Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar."

"(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek."

"İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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