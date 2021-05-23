Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİ DİVANEHANE VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
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Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİ DİVANEHANE VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Harun UYANIK İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu.

Harun UYANIK İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİ DİVANEHANE VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİ DİVANEHANE VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİ DİVANEHANE VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİ DİVANEHANE VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİ DİVANEHANE VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI - Haberler
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