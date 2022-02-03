Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile ikili ilişkilerimizi olumlu zemine oturtma gayretlerimiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile ikili ilişkilerimizi olumlu zemine oturtma gayretlerimiz olacak." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika