Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile ikili ilişkilerimizi olumlu zemine oturtma gayretlerimiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile ikili ilişkilerimizi olumlu zemine oturtma gayretlerimiz olacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, İsrail, Politika, Haber

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