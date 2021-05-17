Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (10)

Erdoğan: "(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar, kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok"

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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