Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil"

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (10)

Erdoğan: "(İsrail) Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar, kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok"

Kaynak: Anadolu Ajansı