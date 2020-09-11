Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
11.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:19

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

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Kaynak: AA

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