Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur"

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. (6)

Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez."

Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur."

Kaynak: Anadolu Ajansı