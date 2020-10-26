Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur"

26.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:53

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. (6)

Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez."

Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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