Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır."
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır."

04.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:38
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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