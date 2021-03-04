Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır."
04.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:38
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun