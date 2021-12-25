Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik"

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik"

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

 AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title