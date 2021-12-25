Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik"
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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