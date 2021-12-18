Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye- Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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