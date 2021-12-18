Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye- Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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