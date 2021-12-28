Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır." - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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