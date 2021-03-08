Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle...
08.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:36
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle kazan-kazan durumu meydana geleceğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle kazan-kazan durumu meydana geleceğini aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz