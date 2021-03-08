Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle...

08.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:36
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle kazan-kazan durumu meydana geleceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle kazan-kazan durumu meydana geleceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Alişan Bülent Ersoy Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Caner Erkin Ali Şansalan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:42:09. #1.14#
title