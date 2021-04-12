Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından çiftçiden alınan soğanlar İstanbul'a gönderildi
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından çiftçiden alınan soğanlar İstanbul'a gönderildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Soğan yüklü kamyonların Çeltik'ten hareket etmeleri KONYA - Konya'nın Çeltik ilçesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan soğanlar İstanbul'a gönderildi.

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Soğan yüklü kamyonların Çeltik'ten hareket etmeleri KONYA - Konya'nın Çeltik ilçesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan soğanlar İstanbul'a gönderildi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından çiftçiden alınan soğanlar İstanbul'a gönderildi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından çiftçiden alınan soğanlar İstanbul'a gönderildi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından çiftçiden alınan soğanlar İstanbul'a gönderildi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından çiftçiden alınan soğanlar İstanbul'a gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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