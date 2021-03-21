Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKSİM'DE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SEYYAR SATICI KONUŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKSİM'DE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SEYYAR SATICI KONUŞTU

21.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:20

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taksim Camii'ne giderken alışveriş yaptığı seyyar satıcı Adem Şakar, konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taksim Camii'ne giderken alışveriş yaptığı seyyar satıcı Adem Şakar, konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde AKM ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, AKM'deki incelemesinin ardından Taksim Camii'ne yürüyerek geçti. Erdoğan, Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılardan alışveriş yaptı. Erdoğan'ın alışveriş yaptığı seyyar satıcı Adem Şakar, Cumhurbaşkanını görünce heyecanlandığını belirterek "Gelip geçerken, tezgaha uğradı kestane aldı. Sağa, sola, gazetecilere kestane ikram etti. Ondan sonra bir muhabbet geçti. 'Kestaneyi ben ikram edeyim başkanım' dedim. 'Yok sen ikram etme' dedi. Ödemesini yaptıktan sonra 'elinizi öpebilir miyim' dedim. 'Git annenin, babanın ellerinden öp' dedi. Bir de 'annenin ayaklarından öp' dedi. Ne yalan söyleyeyim buraya gelmesini beklemiyordum" dedi.

Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKSİM'DE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SEYYAR SATICI KONUŞTU
Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKSİM'DE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SEYYAR SATICI KONUŞTU
Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKSİM'DE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SEYYAR SATICI KONUŞTU
Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKSİM'DE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SEYYAR SATICI KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç Aras Bulut İynemli
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKSİM'DE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SEYYAR SATICI KONUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:21:51. #1.16#
title