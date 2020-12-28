Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir nedir? Şeyh Edebali'nin şiiri nedir? Şeyh Edebali'nin nasihati nedir?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir nedir? Şeyh Edebali'nin şiiri nedir? Şeyh Edebali'nin nasihati nedir?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir nedir? Şeyh Edebali'nin şiiri nedir? Şeyh Edebali'nin nasihati nedir?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖYLEDİİ ŞİİR NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir Şeyh Edebali'ye aittir. Şiirin adı ise "Şeyh Edebali'nin Nasihati "dir.
ŞEYH EDEBALİ'NİN NASİHATI
Bak DOSTUM!
Cahil ile dost olma
İlim bilmez, İrfan bilmez, Söz bilmez, Üzülürsün
Saygısızla dost olma
Usul bilmez, Adap bilmez, Sınır bilmez, Üzülürsün
Aç gözlü ile dost olma
İkram bilmez, Kural bilmez, Doymak bilmez, Üzülürsün
Görgüsüzle dost olma
Yol bilmez, Yordam bilmez, Kural bilmez, Üzülürsün
Kibirliyle dost olma
Hal bilmez, Ahval bilmez, Gönül bilmez, Üzülürsün.
Ukalayla dost olma
Çok konuşur, Boş konuşur, Kem konuşur, Üzülürsün.
Namertle dost olma
Mertlik bilmez, Yürek bilmez, Dost bilmez, Üzülürsün.
- İlim bil, İrfan bil, Söz bil
- İkram bil, Kural bil, Doyum bil
- Usul bil, Adap bil, Sınır bil
- Yol bil; Yordam bil,
- Hal bil, Ahval bil, Gönül bil
- Çok konuşma, Boş konuşma, Kem konuşma
- Mert ol, Yürekli ol,
- Kimsenin umudunu kırma.
Sen seni bil, Ömrünce yeter sana.