Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir nedir? Şeyh Edebali'nin şiiri nedir? Şeyh Edebali'nin nasihati nedir?
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir nedir? Şeyh Edebali'nin şiiri nedir? Şeyh Edebali'nin nasihati nedir?

28.12.2020 18:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir nedir? Şeyh Edebali'nin şiiri nedir? Şeyh Edebali'nin nasihati nedir?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir nedir? Şeyh Edebali'nin şiiri nedir? Şeyh Edebali'nin nasihati nedir?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir nedir? Şeyh Edebali'nin şiiri nedir? Şeyh Edebali'nin nasihati nedir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖYLEDİİ ŞİİR NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şiir Şeyh Edebali'ye aittir. Şiirin adı ise "Şeyh Edebali'nin Nasihati "dir.

ŞEYH EDEBALİ'NİN NASİHATI

Bak DOSTUM!

Cahil ile dost olma

İlim bilmez, İrfan bilmez, Söz bilmez, Üzülürsün

Saygısızla dost olma

Usul bilmez, Adap bilmez, Sınır bilmez, Üzülürsün

Aç gözlü ile dost olma

İkram bilmez, Kural bilmez, Doymak bilmez, Üzülürsün

Görgüsüzle dost olma

Yol bilmez, Yordam bilmez, Kural bilmez, Üzülürsün

Kibirliyle dost olma

Hal bilmez, Ahval bilmez, Gönül bilmez, Üzülürsün.

Ukalayla dost olma

Çok konuşur, Boş konuşur, Kem konuşur, Üzülürsün.

Namertle dost olma

Mertlik bilmez, Yürek bilmez, Dost bilmez, Üzülürsün.

- İlim bil, İrfan bil, Söz bil

- İkram bil, Kural bil, Doyum bil

- Usul bil, Adap bil, Sınır bil

- Yol bil; Yordam bil,

- Hal bil, Ahval bil, Gönül bil

- Çok konuşma, Boş konuşma, Kem konuşma

- Mert ol, Yürekli ol,

- Kimsenin umudunu kırma.

Sen seni bil, Ömrünce yeter sana.

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