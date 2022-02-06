Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4'ü, yakalandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4'ü, yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ünü gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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