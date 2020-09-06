Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı
06.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:25

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor.

Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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