Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı
Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
06.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:25
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor.
Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.
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Kaynak: AA