Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ormanların tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerle vatandaşların da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduklarını vurguladı. Erdoğan, "Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." değerlendirmesinde bulundu.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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