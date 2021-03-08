Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınlar her incindiğinde, insanlığın incindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş