Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
08.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınlar her incindiğinde, insanlığın incindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş