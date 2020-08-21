Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini 7 top atışıyla kutladılar
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini 7 top atışıyla kutladılar

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını Yozgat, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de vatandaşlar ilgiyle izledi.

21.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:01

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını Yozgat, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de vatandaşlar ilgiyle izledi.

Yozgat'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyi çay ocakları, kahvehaneler ve iş yerlerinde televizyondan takip etti.

Açıklamayı kahvehanede izleyen vatandaşlardan Abdullah Kaymaz, Türkiye'nin doğal gazı Rusya'dan temin ettiğini belirterek, "Şimdi kendi memleketimizden çıkacak. Ne mutlu bize. Aradılar buldular, Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Allah razı olsun." dedi.

Sinan Katlan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının çok güzel bir müjde olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, şimdi ülkemiz doğal gaz çıkartacak. Belki de ihraç edecek ve ülkemiz daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yozgat Belediyesi doğal gaz müjdesini 7 top atışıyla kutlayarak, vatandaşların sevincine ortak oldu.

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini 7 top atışıyla kutladılar

Kaynak: AA

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