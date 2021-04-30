Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beninli mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajını Büyükelçi Özçeri iletti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beninli mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajını Büyükelçi Özçeri iletti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beninli mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajını Büyükelçi Özçeri iletti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Onur Özçeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci kez seçilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a gönderdiği tebrik mesajını Benin makamlarına iletti.

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Onur Özçeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci kez seçilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a gönderdiği tebrik mesajını Benin makamlarına iletti.

Özçeri, Erdoğan'ın tebrik mesajını, Benin'in başkenti Kotonu'da Benin Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığında düzenlenen törende sundu.

Onur Özçeri, törende Talon'un yeni görevi dolaysıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci'ye iletti.

Büyükelçi Özçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerde büyük potansiyel bulunduğuna işaret ederek Benin'de Türkiye'ye ve Türk mallarına büyük ilgi olduğunu belirtti.

Benin hükümetinin, Türk yatırımcıları çekmeye çalıştığını dile getiren Özçeri, tarım ürünlerinin yerinde işlenerek ihraç edilmesinde yabancı yatırımcıların Benin'e yerleşmeye başladığını kaydetti.

Özçeri, Benin'de yeni altyapı projelerinde önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde bazı Türk firmalarının incelemelerde bulunduğunu aktaran Özçeri, "Benin Cumhurbaşkanı'nın ilk döneminde özellikle altyapının tamamlanması konusunda büyük atılımlar gerçekleştirildi. Diğer Afrika ülkelerinde başarılı projeleri hayata geçirmiş olan Türk firmalarına yoğun ilgi gösteriliyor." dedi.

Benin'de, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Talon olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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