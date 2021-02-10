Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çarşamba gününü işaret ederken Millete Sesleniş Konuşması'nın takip edilmesi gerektiğini belirtti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çarşamba gününü işaret ederken Millete Sesleniş Konuşması'nın takip edilmesi gerektiğini belirtti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi nedir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirdiği AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl kongrelerine canlı bağlantı ile katılmış; burada çarşamba günü "Millete Sesleniş" konuşması yapacağını söylemişti. Bugün ise tüm gözler, "Konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözlerini söyleyen Erdoğan'a çevrildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın müjdesini açıklayacağı tahmin edilen konuşması, TBMM'deki grup toplantısında başladı.

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