Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem... Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik." Kaynak: AA