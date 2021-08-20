Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular...
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular... - Haberler
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