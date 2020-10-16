Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi

16.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:21
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi.

Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan heyetler arası görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Ukrayna'dan ilgili bakanlar da yer aldı.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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