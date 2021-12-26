Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER DÖNEMDE, ELİMİZDEKİ İMKANLARI ENDONEZYA İÇİN SEFERBER ETTİK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2004'te Endonezya'nın Açe bölgesinde meydana gelen tsunaminin 17'nci yıldönümü vesilesiyle "Küresel Açe Diasporası"nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, bu anlamlı etkinliğe, uzaktan da olsa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. 2004 yılındaki büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Rabb'im vefat eden kardeşlerimizi şehitlik makamıyla müşerref eylesin. Endonezya'yla kökleri yüzyıllar öncesine giden kadim, güçlü dostluk bağılarımız bulunuyor. Açe Sultanı Alaeddin'in yardım isteğini ecdadımız karşılıksız bırakmayarak, bizlere eşsiz bir miras emanet etmişti. Biz de bugün, Peygamber Efendimizin "Müslümanlar kardeştir." emrine uygun şekilde Endonezyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdürüyoruz. Endonezya halkının acısını acımız, sevincini de sevincimiz olarak görüyoruz." dedi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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