Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA ve SİHA'larımızla bir üst segmente çıktık. Cudi'de, Gabar'da teröristleri bunlarla yok ediyoruz" dedi. - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA ve SİHA'larımızla bir üst segmente çıktık. Cudi'de, Gabar'da teröristleri bunlarla yok ediyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA ve SİHA'larımızla bir üst segmente çıktık. Cudi'de, Gabar'da teröristleri bunlarla yok ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA ve Siha'larımızla bir üst segmente çıktık. Cudi'de, Gabar'da teröristleri bunlarla yok ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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